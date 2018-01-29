СМИ сообщили об авиакатастрофе в Китае

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Новый гендиректор easyJet снизил себе зарплату ради гендерного равенства

Новый гендиректор британского лоукостера easyJet Йохан Лундгрен принял решение сократить собственную зарплату, чтобы уравнять ее с вознаграждением своей предшественницы на этом посту Каролин МакКолл. Таким образом Лундгрен решил выступить против гендерного разрыва при оплате труда, передает Reuters. В результате зарплата Лундгрена снизится с 740 000 ($1,04 млн) до 706 000 фунтов стерлингов ($994 350).

«Я попросил правление уменьшить мою зарплату, чтобы она соответствовала зарплате Каролин, когда она работала в easyJet», - пояснил Лундгрен. По его словам, easyJet стремится предоставлять равные возможности и зарплату женщинам и мужчинам.

Как сообщили в easyJet, мужчины в компании в среднем зарабатывают вдвое больше женщин, но это обусловлено тем, что 94% пилотов компании являются мужчинами. При этом ставки оплаты в компании одинаковы для мужчин и женщин, однако пилотам платят больше, чем другим сотрудникам. EasyJet заверила, что стремится привлечь больше женщин в качестве пилотов. Компания хочет к 2020 г. иметь в штате до 20% пилотов-женщин.

О назначении Йохана Лундгрена на пост CEO easyJet было объявлено в конце прошлого года. Бывший руководитель перевозчика Каролин МакКолл стала исполнительным директором телекомпании ITV.

На предыдущем месте работы - в туристической группе TUI - Лундгрену выплатили по итогам года 875 000 евро ($1,09 млн).