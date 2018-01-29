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Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы

Минфин США опубликует так называемый «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, в ближайшие часы, сообщило в понедельник, 29 января, агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Позднее канал CNN сообщил, что Минфин действительно планирует выпустить доклад в понедельник. Однако будет ли он опубликован, из сообщения неясно. «Минфин, несомненно, планирует выпустить доклад сегодня, с тем чтобы перейти к следующему шагу процесса», - заявил CNN представитель администрации Дональда Трампа Радж Шах.

Подготовка такого доклада прописана в законопроекте «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.