Политика

Новости

Суд арестовал соратника Навального Ляскина на 15 суток

Перовский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга соратника оппозиционера Алексея Навального - Николая Ляскина. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мне дали 15 суток за твит», - написал в Twitter Ляскин. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАПГ.

В воскресенье, 28 января, полицейские задержали Ляскина в маршрутке. Он ехал на Тверскую улицу, где должна была состояться несанкционированная акция протеста. Ляскина доставили в ОВД «Измайлово», в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Согласно этому документу, Ляскин разместил на своей странице в микроблоге Twitter ссылку на видеоматериал с участием Навального. Размещенный твит был доступен для всех пользователей соцсети. По мнению суда, тем самым Ляскин «активно призывал участвовать в несогласованной акции "Забастовка избирателей"».

Помимо Ляскина к 15 суткам административного ареста приговорили координатора московского штаба Навального Сергея Бойко. Симоновский суд Москвы признал его виновным по такой же статье - ст. 20.2 КоАП. На 1000 руб. оштрафована ведущая новостей «Навальный Live» Елена Малаховская. Ее обвинили в неповиновении требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП).

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве