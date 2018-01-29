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Российский истребитель опасно сблизился с разведчиком США над Черным морем

Телеканал CNN в понедельник, 29 января, сообщил об опасном сближении российского истребителя с самолетом-разведчиком ВМС США над Черным морем со ссылкой на несколько источников в ВМС.

По этой информации, сближение произошло над нейтральными водами - российский истребитель прошел на расстоянии менее 2 м (5 футов) от американского разведчика P-3 Orion. Действия российского самолета вынудили прервать разведывательную миссию, пишет CNN.

Последнее опасное сближение российских и американских самолетов над Черным морем произошло в ноябре 2017 г. Тогда российский Су-30 на форсаже пересек курс американского P-8A Poseidon, что привело к сильной тряске разведывательного самолета в спутном следе. Минобороны России тогда подтвердило перехват, назвав «профессиональными» действия российских пилотов. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов тогда сказал «Красной звезде», что российские пилоты «помогли американским коллегам избежать международного скандала», который возник бы в случае нарушения «Посейдоном» российской границы.