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Замруководителя ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку

Первый замруководителя ФБР США Эндрю Маккейб, чью работу ранее раскритиковал американский президент Дональд Трамп, подал в отставку, передает NBCNews со ссылкой на источники.

По словам источника, Маккейба вынудили уйти в отставку раньше срока. Официально уйти в отставку Маккейб сможет только в марте, до этого он будет считаться сотрудником ФБР, однако выполнять свои обязанности он не будет. По мнению источника, он накопил большое количество дней отпуска.

В мае 2017 г. Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, Маккейб с мая по август 2017 г. был временно исполняющим обязанности директора бюро.

Как пишет CNBC, Маккейб будет в отпуске до марта, ему будет выплачиваться жалование, а после он выйдет на пенсию.