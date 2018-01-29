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Минобороны сообщило подробности о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

Минобороны России опровергает информацию американских СМИ о якобы небезопасном перехвате в понедельник, 29 января в небе над Черным морем российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика Р-3 Orion («Орион»).

29 января дежурными средствами контроля «над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России», сообщили в пресс-службе Минобороны.

На перехват неопознанной цели был поднят истребитель Су-27. Российский истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние и идентифицировал его. В частности, было установлено, что неопознанным объектом является самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

Су-27 сопровождал самолет радиоразведки, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России с соблюдением мер безопасности.

«После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении Минобороны. Внештатых ситуаций зафиксировано не было, полет Су-27 происходил в соответствии с международными требованиями.