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РБК узнал о проверке следователями ФСБ и МВД дагестанских чиновников и силовиков

Следователи МВД, ФСБ и Генпрокуратуры прибыли в Махачкалу для проверки региональных чиновников и силовиков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД. «На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе», — рассказал он, пояснив, что это и стало поводом для доследственных проверок.

19 января столичные силовики в рамках уголовного дела задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Он подозревается в превышении должностных полномочий при подписании постановления о предоставлении в собственность Арскому кирпичному заводу (ОАО «АСПК») земельного участка стоимостью 1,1 млн руб. Источник, близкий к руководству Дагестана, пояснял, что Мусаев «был человеком врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова» и его арест – удар по главе республиканского правительства.

Еще до ареста Мусаева новый глава республики Владимир Васильев заявлял, что проверка была инициирована генпрокурором России Юрием Чайкой.