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Суд арестовал пресс-секретаря Навального

Симоновский суд Москвы в среду арестовал на пять суток пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и на восемь суток - пресс-секретаря федерального штаба Навального Руслана Шаведдинова.

Обоих признали виновными в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ярмыш и Шаведдинов были задержаны во вторник в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Вильнюса, ночь они провели в отделении полиции. В воскресенье во время протестной акции они вели 14-часовой эфир на «Навальный. Live» на YouTube, освещая митинги в разных городах.

Суд счел, что Ярмыш совершила правонарушение, опубликовав в Twitter видеоролик с призывом выйти на протестную акцию. Ярмыш свою вину не признала. «Ваша честь, абсолютно ясно, что дело политически мотивировано. Я не питаю никаких иллюзий и понимаю, что вы не вынесете оправдательное решение. Но я очень горда тем, что призывала людей выходить на акцию, и сделала бы это снова», - сказал Ярмыш в суде (цитата по «Интерфаксу»).

В прошлое воскресенье в 118 российских городах прошли протестные акции, на которых призывали бойкотировать выборы. По данным Фонда борьбы с коррупцией, 37 людям были назначены административные аресты за организацию протестной акции 28 января.