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В Литве задержали троих человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Литве правоохранительные органы задержали троих граждан по подозрению в передаче российским спецслужбам данных о военных и стратегических объектах государства, передает BNS.

Задержанных граждан Литвы также подозревают в получении денег от российских спецслужб за информацию. Двое из задержанных ранее служили в Вооруженных силах Литвы, третий гражданин работал в ВВС Литвы.

Расследование в отношении задержанных начато на основании информации военной разведки Литвы, уже проведены десятки обысков. Граждане были задержаны еще в декабре. По законодательству Литвы им грозит тюремный срок до 15 лет.

Начальник военной разведки Литвы Рямигиюс Бальтренас заявил, что подозреваемые располагали незасекреченной информацией.

По его словам, шпионаж осуществлялся путем передачи незасекреченной информации, что «не отрицает опасности самого деяния» и угрозы для государства. Помимо этого задержанные собирали информацию о лицах, которых можно было бы завербовать.