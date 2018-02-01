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МИД России предупредил об «охоте» американских спецслужб на россиян

Российский МИД опубликовал в очередной раз предупреждение для россиян об угрозах задержания или даже ареста по запросу США в других странах. Предыдущий раз МИД выпустил рекомендации около года назад - 16 февраля 2017 г.

По мнению российского ведомства, несмотря на призывы российской стороны наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., «американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру». На данный момент известно о 40 случаях задержания россиян за рубежом по запросу США. Например, в 2017 г. за границей были арестованы около 10 россиян. «В качестве примеров можно привести задержания в Испании Лисова и Левашова, в Латвии – Мартышева, в Канаде – Мансурова, в Греции – Винника», - уточняет российский МИД.

По мнению МИДа, также были зафиксированы случаи похищения американскими спецслужбами россиян. Например, как это произошло с летчиком Константином Ярошенко, которого схватили в 2010 г. в Либерии и тайком вывезли в США, «Р.В.Селезнева... в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию».

В американских судах россияне сталкиваются с предвзятым отношением, с прямыми угрозами. В случае отказа признать вину российских граждан приговаривают к огромным срокам: «так случилось с упомянутым Ярошенко и российским предпринимателем Виктором Бутом».

Российский МИД рекомендует россиянам при планировании поездок за границу тщательно оценивать риски, особенно если есть основания ожидать претензий со стороны правоохранительных органов США.