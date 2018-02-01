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Против экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили еще два уголовных дела

Следственный комитет России открыл еще два новых уголовных делопроизводства о мошенничестве в особо крупном размере против бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, которому ранее было предъявлено обвинение в растрате, передает «Интерфакс».

«Он и его соучастники - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян - подозреваются в совершении двух эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) на сумму 90 млн руб.», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, Коршунов, преследуя корыстные цели, вступил в сговор с гендиректором ООО «ТПК "ДАЦЕ групп"» Арутюняном. Они похитили денежные средства, выделенные государством на закупку обуви для нужд ФСИН России. Мошенничество произошло путем «необоснованной замены» материалов на более дешевые для производства обуви.

Как считает следствие, Коршунов распорядился силами осужденных исправительных колоний произвести обувь из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных ООО «ТПК "ДАЦЕ групп"», хотя по контракту произвести обувь должно было ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России».

Коршунов после производства обуви направил начальникам территориальных органов ФСИН письма с требованием заключить госконтракт на поставку обуви для нужд уголовно-исполнительной системы с «Производственно-промышленным домом ФСИН России», во главе которого был Морусов. Морусов, зная, что обувь не будет произведена ФГУП, подписал от имени предприятия с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю контракты о поставке территориальным учреждениям ФСИН «имущества собственного производства».

Морусов, Арутюнян и Коршунов, получив денежные средства преступным путем, распорядились ими по собственному усмотрению.