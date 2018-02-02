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Роструд напомнил россиянам о двух длинных выходных

Роструд сегодня напомнил о ждущих россиян двух длинных выходных - ровно через три недели в связи с празднованием в России Дня защитника Отечества будет три выходных дня с 23 по 25 февраля включительно, а по случаю празднования Международного женского дня - четыре, с 8 по 11 марта включительно.

«В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час», - заявил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Две недели спустя у россиян будет четыре выходных дня подряд. «8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта, пятницу. Это позволит отдыхать четыре дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно», - сказал собеседник агентства. Соответственно, среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час, сказал Шкловец.

В 2018 г. в соответствии с утвержденным правительством календарем выходной день с субботы 6 января 2018 г. перенесен на пятницу 9 марта, а с воскресенья 7 января - на среду 2 мая. Таким образом, длинных четырехдневных выходных в текущем году будет два: на Международный женский день и на Первомай - с 29 апреля по 2 мая.