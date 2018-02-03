Россия попросила Украину открыть четыре избирательных участка к выборам
В министерство иностранных дел Украины поступило обращение от России с просьбой открыть четыре избирательных участка к президентским выборам в марте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ украинского МИДа.
«Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», – говорится в ответе ведомства. Участки могут быть открыты в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 г. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что порядка 400 избирательных участков может быть открыто в 145 странах для голосования на выборах.