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Россия попросила Украину открыть четыре избирательных участка к выборам

В министерство иностранных дел Украины поступило обращение от России с просьбой открыть четыре избирательных участка к президентским выборам в марте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ украинского МИДа.

«Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», – говорится в ответе ведомства. Участки могут быть открыты в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 г. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что порядка 400 избирательных участков может быть открыто в 145 странах для голосования на выборах.

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