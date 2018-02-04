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«Джебхат-ан-Нусра» взяла ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящие в запрещенную террористическую организацию «Джебхат-ан-Нусра», взяли на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на связанное с террористами информационное агентство Ebaa.

Информация о том, что в Сирии сбили российский военный самолет, появилась вечером в субботу. Об этом сообщили боевики группировки «Джейш эн-Наср». Они опубликовали на YouTube видео, на котором был запечатлен момент падения самолета. На видео было видно, что пилот катапультировался.

Министерство обороны России подтвердило информацию, сообщив, что инцидент произошел в сирийской провинции Идлиб. Штурмовик был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот катапультировался, но был убит террористами, добавили в военном ведомстве.

Позже Минобороны сообщило, что по району, откуда был сбит Су-25, нанесены удары. Телеканал «Звезда» опубликовал видео группового авиаудара. В ведомстве отметили, что район был под контролем «Джебхат-ан-Нусры», в результате удара было уничтожено более 30 боевиков.