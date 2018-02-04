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Собянин сообщил о гибели человека из-за непогоды в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в столице за последние сутки погиб один человек, еще пять пострадали. «К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», – написал Собянин в Twitter.

По последним данным, в столице повалено уже 360 деревьев. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

Погода в ближайшие сутки будет ухудшаться. «Сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», – предупредил Собянин.

За минувшие сутки в столице выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Непогода привела к массовым задержкам и отменам рейсов в Московских аэропортах. По данным «Яндекс.Расписания» на 12.05 мск, задерживались 60 рейсов, 19 были отменены.