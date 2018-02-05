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Суд освободил из тюрьмы вице-президента Samsung

Высокий суд Сеула сократил с пяти до двух с половиной лет тюрьмы и отсрочил на четыре года наказание для вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, сообщает Korea Expose. Фактический руководитель Samsung Group выпущен на свободу после года заключения.

Суд второй инстанции по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Ли Чжэ Ёна приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на четыре года. Вице-президент компании, находившийся под стражей 353 дня, выпущен на свободу.

Вынесенное в августе 2017 г. решение суда первой инстанции о пятилетнем сроке тюремного заключения отменено. Апелляционная инстанция не признала в качестве взятки перевод 7,2 млрд вон ($6,38 млн) Samsung на счета некоммерческих фондов Mir и K-Sports, которые контролировались Чхве Сун Силь, подругой бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Суд также отклонил обвинение Ли Чжэ Ёна в незаконном сокрытии за рубежом $7,5 млн, признав при этом взяткой выделение средств на оплату занятий конным спортом Чон Ю Ра, дочери Чхве Сун Силь. Суд посчитал, что передача компанией Samsung автомобилей и лошадей в безвозмездное пользование Чхве Сун Силь не является взяткой, поскольку она не получала права собственника.

Также суд отклонил обвинения в якобы проводившейся работе по беспрепятственной передаче Ли Чжэ Ёну руководства Samsung Group по наследству в случае смерти его отца Ли Кун Хи под покровительством прежних властей.

Расследование в отношении Ли Чжэ Ёна, считавшегося наследником империи Samsung, началось в связи с масштабным коррупционным скандалом, который привел к отставке президента страны Пак Кын Хе.