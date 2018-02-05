Политика

Новости

СК опубликовал видео задержания руководства правительства Дагестана‍

Следственный комитет (СК) России опубликовал на своей странице в YouТube видео задержания руководства правительства Дагестана по делу о хищении бюджетных средств.

В видеозаписи показано, как силовики окружают особняк, а затем проникают внутрь. Первым из задержанных в кадре появляется врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов - он сидит на стуле в расстегнутых наручниках в окружении оперативников. Затем в видео показаны двое заместителей Гамидова - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.

В кадре также демонстрируется изъятое во время обыска огнестрельное оружие, в том числе золотой пистолет с гравировкой «ГАМ», об обнаружении которого у Гамидова ранее сообщал СК. На последних кадрах видно, как задержанных с завязанными глазами ведут по взлетному полю к самолету и заводят внутрь.

СК ранее сообщил, что расследует уголовное дело о хищении средств, выделенных из бюджета Дагестана на социальные программы. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие утверждает, что установило причастность Гамидова, Исаева, Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц к хищению. В понедельник у дагестанских чиновников прошли обыски. Подозреваемые задержаны. Следователи намерены предъявить им обвинение и просить суд поместить их под арест.