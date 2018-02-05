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Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в статусе беженца

Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного суда об отказе в предоставлении лидеру партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили статуса беженца на Украине.

Это решение дает украинской власти основания для экстрадиции Саакашвили из страны как лица без гражданства, передает слова защиты экс-президента Грузии «Интерфакс».

«Таким образом, я теряю статус для нахождения в Украине. Это очередное решение [президента Украины Петра] Порошенко, а не суда», – прокомментировал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 г. согласно указу Порошенко. 3 января 2018 г. Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск Саакашвили об оспаривании решения миграционной службы, которая отказала политику в статусе беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 января Тбилисский городской суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента страны и приговорил его к трем годам лишения свободы.