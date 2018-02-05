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Медведев назвал постыдным решение МОКа по российским спортсменам

Премьер России Дмитрий Медведев назвал постыдным и чисто политическим решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), отказавшейся допустить на Олимпиаду-2018 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Комиссия МОКа приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное, – написал Медведев в своем Facebook. – Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель – причинить политический ущерб нашей стране».

«Допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОКе. А теперь политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них», – написал российский премьер.

CAS 1 февраля оправдал 28 россиян, которых МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить к Играм в Пхенчхане 15 человек, оправданных CAS. В понедельник МОК заявил, что не будет направлять приглашения. МОК обосновал это тем, что решение CAS не снимает со спортсменов подозрений в употреблении допинга и не предоставляет достаточных доказательств чистоты.

Кремль продолжит общение с МОКом «по экспертным каналам» для защиты интересов российских спортсменов и «восстановления справедливости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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