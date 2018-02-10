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Политика
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В Ингушетии ликвидированы двое предполагаемых террористов

Ведомости
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В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидированы двое предполагаемых террористов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Нейтрализованные в Ингушетии бандиты причастны к преступлениям террористической направленности», – сообщили в НАК.

Другие подробности пока не сообщаются. О личностях ликвидированных бандитов пока ничего не известно. 

Стиль жизни
Новости

Умер актер из «Карточного домика»

Ведомости
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Американский актер Рег Э. Кэти умер от рака на 60-м году жизни, сообщает Variety. Наибольшую известность ему принесла роль Фредди в сериале «Карточный домик» компании Netflix. За эту роль Кэти в 2015 г. получил премию «Эмми».

«Мы скорбим в связи со смертью нашего друга и коллеги по “Карточному домику” Рега Э. Кэти. Рэг был добрейшим человеком, актером с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье», — говорится в сообщении Netflix.

Актерская карьера Рега Э. Кэти началась в 1984 г. Он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Маска», «Семь», «В изгнании», «Прослушка», «Гримм», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Скорая помощь». 

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Политика
Новости

ВВС Израиля атаковали военные объекты на территории Сирии

Ведомости
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Армия обороны Израиля атаковала военные объекты на территории Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате был сбит один израильский истребитель, два пилота успели катапультироваться, они госпитализированы.

Причиной для атаки Израиля стал обнаруженный на территории страны иранский беспилотник, запущенный из Сирии. ВВС Израиля сбили беспилотник и «в ответ на провокацию» начали атаку.

Позже стало известно, что сирийские системы ПВО отразили еще одну атаку ВВС Израиля. По данным сирийского государственного телевидения, взрывы были слышны в районе провинции Дамаск.

Стиль жизни
Новости

Первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала лыжница из Швеции

Ведомости
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Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Она финишировала первой в женском скиатлоне со временем 40 мин. 44,9 сек.

Второе место заняла представительница Норвегии Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 сек. На третьем – финская спортсменка Криста Пармаковски, уступившая шведке 10,1 сек.

Лучшее время среди россиянок показала Наталья Непряева. Она финишировала восьмой, отстав от первого места на 33 сек. Российские спортсменки Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Джамбалова заняли 12-е, 18-е и 21-е места соответственно. 

Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Политика
Новости

Роскомнадзор внес расследование Навального о Дерипаске в реестр запрещенной информации

Ведомости
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Роскомнадзор внес расследование политика Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько в единый реестр запрещенной информации. Решение 9 февраля принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

В реестр попали страница с расследованием на сайте политика и видеоролик на YouTube. На момент публикации доступ к ним не ограничивался.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии. Основой для расследования стали Instagram и книга модели Насти Рыбки. Политик и бизнесмен, по мнению Навального, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США.

Фонд борьбы с коррупцией Навального направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием проверить информацию из расследования.

Официальный представитель Дерипаски назвал расследование «заказной кампанией» и не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального. Приходько считает расследование политика провокацией и попыткой напомнить о себе. 

Политика
Новости

Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи. Приглашение было передано через сестру Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, которая приехала на Олимпиаду в Пхенчхан.

Ким Чен Ын предложил приурочить визит Мун Чжэ Ина в Северную Корею к проведению третьего межкорейского саммита. Президент Южной Кореи не исключил, что может принять приглашение лидера КНДР, если будут созданы «необходимые условия».

В последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР (Но Му Хен и Ким Чен Ир) встречались в 2007 г. в Пхеньяне на втором межкорейском саммите. Сестра Ким Чен Ына стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Южную Корею со времен корейской войны. 

Северная Корея провела военный парад перед Олимпиадой

Политика
Новости

CBS узнал о попадании «российских наемников» под авиаудар коалиции США в Сирии

Ведомости
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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор под авиаудар международной коалиции, возглавляемой США, попали «российские наемники», сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации источников, речь идет о наемниках из России, участвующих в военном конфликте на стороне правительственных сил. По словам одного из источников, «российские наемники» в Сирии контролируют нефтяные месторождения в районе Евфрата.

Накануне Минобороны России прокомментировало авиаудары США по проправительственным войскам в Сирии, отметив, что в зоне конфликта нет российских военных.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $63 за баррель - до минимума за восемь недель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 21.54 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,77% и составила $62,45 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI к этому времени снизилась на 4,76% до $58,24 за баррель.

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Политика
Новости

Чайка приедет в Дагестан и представит нового прокурора республики 10 февраля

Ведомости
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Генпрокурор России Юрий Чайка в субботу, 10 февраля, приедет в Дагестан, где проведет встречу с врио главы республики Владимиром Васильевым и представит нового прокурора, передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы и правительства Дагестана.

8 февраля в Дагестан с рабочим визитом прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады о ходе расследования взятых на контроль уголовных дел, а также встретился с Васильевым.

Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвиняются в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ, сумма ущерба составляет около 95 млн руб.

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Бизнес
Новости

Венгрия увеличит закупки газа у Румынии для снижения зависимости от России

Ведомости
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Власти Венгрии в ближайшее время планируют заключить контракты на поставки газа из Румынии для снижения энергетической зависимости от России на газовом рынке, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, Венгрия собирается на протяжении 15 лет закупать у Румынии более 4 млрд кубометров газа ежегодно, начиная с 2022 г. Орбан заявил на пресс-конференции, что тендер на поставки газа из Румынии выиграли три венгерские компании. Однако он не стал раскрывать их названия.

«Мы подпишем соглашение, которое позволит в течение следующих 15 лет импортировать более 4 млрд кубометров газа ежегодно из Румынии», - сказал Орбан. «Эпоха российской газовой монополии закончится в Венгрии... поскольку мы сможем покрыть более половины нашего импорта из других источников, в данном случае румынских», - добавил он.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров, самостоятельно добывая при этом 1,8 млрд кубометров газа. Большую часть газа Венгрия покупает у России по долгосрочному соглашению о поставках. Потребление газа в Венгрии в 2015 г. составляло около 7,5 млрд кубометров. В последние годы оно сократилось, включая область домашних хозяйств, несмотря на снижение цен.

Трансграничное трубопроводное соединение между Венгрией и Румынией пока еще не функционирует. Венгрия и Румыния 6 февраля договорились создать технические условия для поставок природного газа в Венгрию с 2020 г.

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Бизнес
Новости

Доходы членов правления «Роснефти» в IV квартале 2017 года снизились вдвое

Ведомости
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Общая сумма вознаграждения членам правления «Роснефти» в IV квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизилась вдвое, следует из финансового отчета компании.

Доходы членов правления в отчетном периоде составили 610,7 млн руб. По итогам 2017 г. суммарный доход составил около 3,9 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в 2016 г.

В пресс-службе «Роснефти» «Интерфаксу» пояснили, что в прошлом году число членов правления компании увеличилось с 10 до 11 человек. При этом по сравнению с 2016 г. среднемесячная сумма вознаграждения на одного члена правления с учетом состава на конец отчетного года сократилась на 4%.

«70% из общей суммы вознаграждения было выплачено в первой половине года», - отметили в компании.

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Политика
Новости

Суд заочно арестовал фигуранта «списка Титова»

Ведомости
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Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал адвоката, которого подозревают в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении суда. Речь идет об Евгении Рыжовом, рассказала РБК пресс-секретарь суда Анна Серова.

Уголовное дело возбудили еще в 2016 г., говорится в сообщении суда. С 2009 по 2015 г. жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области обратились к Рыжову с просьбами выдать займы. Под видом договоров займа он сделал договоры продажи недвижимого имущества, принадлежащего потерпевшим, уточняет суд. В эти документы адвокат внес заведомо ложные сведения об их намерении продать квартиру, дом, земельный участок. Всего Рыжову вменяется шесть эпизодов мошенничества.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее упомянул Рыжова в числе предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию. Список Титов уже передал президенту России Владимиру Путину.

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