В Ингушетии ликвидированы двое предполагаемых террористов

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Умер актер из «Карточного домика»

Американский актер Рег Э. Кэти умер от рака на 60-м году жизни, сообщает Variety. Наибольшую известность ему принесла роль Фредди в сериале «Карточный домик» компании Netflix. За эту роль Кэти в 2015 г. получил премию «Эмми».

«Мы скорбим в связи со смертью нашего друга и коллеги по “Карточному домику” Рега Э. Кэти. Рэг был добрейшим человеком, актером с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье», — говорится в сообщении Netflix.

Актерская карьера Рега Э. Кэти началась в 1984 г. Он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Маска», «Семь», «В изгнании», «Прослушка», «Гримм», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Скорая помощь».