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Разведка США заплатила $100 000 укравшему секретные коды АНБ россиянину

Американские разведывательные службы заплатили $100 000 российскому хакеру, укравшему секретные коды Агентства национальной безопасности США. В обмен россиянин обещал вернуть похищенную информацию. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

За передачу украденной информации американской стороне россиянин запросил $1 млн, пишет газета. Первую часть этой суммы в размере $100 000 ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина, рассказали собеседники издания.

Однако вместо похищенного программного обеспечения хакер передал сотрудникам разведки «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки», говорится в материале NYT.

После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с хакером, поскольку опасались, что информация об операции будет обнародована и приведет к кризису в Вашингтоне. Кроме того, разведка заподозрила, что к этому могли быть причастны российские спецслужбы.

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