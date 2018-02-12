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Трамп предложил потратить $24 млрд на модернизацию стратегических ядерных сил

Администрация президента США Дональда Трампа в проекте бюджета на 2019 финансовый год предложила потратить $24 млрд на модернизацию стратегических ядерных сил. Об этом говорится в документах Белого дома.

Ядерные силы являются ключом к защите национальной безопасности и будущего процветания как для жителей США, так для их союзников и партнеров, говорится в документе. Кроме того, ядерный фактор может предотвратить угрозы XXI века, уточняется там же.

2019 финансовый год начинается в октябре 2018 г. Предложения администрации Трампа сначала должен рассмотреть конгресс.

«В ядерном сдерживании мы полагаем, что некоторые страны – особенно одна – могут неверно рассчитать, что если они используют маломощную [ядерную] бомбу в неядерной войне, то мы не применим в ответ более мощную бомбу», - заявил ранее министр обороны США Джеймс Мэттис после публикации американской ядерной доктрины. В комментариях к ней отмечалось, что «США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками». Тем не менее Вашингтон допускает, что Москва может полагаться на преимущества от того, что первой использует ядерное оружие малой мощности.