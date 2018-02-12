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Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия конверта с порошком

Ванессу Трамп, жену сына президента США Дональда Трампа, госпитализировали после получения письма, в котором был белый порошок. Ее доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Утром она открыла письмо, которое было адресовано сыну Трампа. Что именно за белый порошок был в конверте – полиция пока не уточняет. Сейчас полиция расследует инцидент.

Со старшим сыном Трампа (его тоже зовут Дональд Трамп) связан предвыборный скандал: сын президента США встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке 9 июня 2016 г. Позже он говорил, что ему предложили встречу с ней ради информации, которая может скомпрометировать кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Весельницкая отрицала это.