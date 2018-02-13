Политика

Новости

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибших в Сирии россиянах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о погибших в Сирии россиянах, не являющихся военнослужащими. Он отметил, что в Кремле оперируют теми данными, которые касаются российских военнослужащих, которые принимают участие в операции ВКС России в Сирии, передает «Интерфакс».

Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, Кремль не располагает, добавил Песков и посоветовал обратиться с этим вопросом в Минобороны.

Ранее о том, что в Сирии погибли «российские наемники», сообщили телеканалы CBS и CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Они назвали это первым случаем, когда российские граждане погибли при атаке американских сил. Пентагон официально не подтверждал гибель россиян, а Минобороны России сообщало, что в районе ударов коалиции нет российских военных. Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал во «В контакте», что под удар американской авиации попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера», а потери россиян близки к сотне человек.

В понедельник группа активистов-расследователей Conflict Intelligence Team назвала имена бойцов «ЧВК Вагнера», которые предположительно погибли в Сирии. «Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений», – отмечала CIT.