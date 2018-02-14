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Политика
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Госдепартамент не увидел проблемы в переименовании улицы рядом с посольством США в Москве

Ведомости
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Возможная смена адреса американского посольства в России не тревожит госдепартамент США. Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в мэрию Москвы с предложением назвать безымянный проезд около посольства США Североамериканским тупиком. В Турции также обсуждается инициатива по переименованию улицы около посольства США.

«По большому счету, это внутренний вопрос. Если город решает, что он хочет переименовать улицу, особенно в России и Турции, где мы поддерживаем свободу слова, он может называть ее как угодно», - заявила на брифинге представитель госдепартамента Хизер Нойерт. Она уточнила, что пока это соответствует российским законам, США будут относиться к переименованию спокойно.

Об инициативе российского депутата стало известно после того, как власти Вашингтона решили дать площади у посольства России в Вашингтоне имя оппозиционного политика Бориса Немцова. В поддержку этой инициативы выступал сенатор-республиканец Марк Рубио.

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Технологии
Новости

Toshiba назначила нового председателя совета директоров

Ведомости
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Японская Toshiba Corp. объявила о назначении нового главного исполнительного директора и председателя совета директоров. Эти должности с 1 апреля займет 60-летний Нобуяки Куруматани.

Сейчас Куруматани занимает должность президента фонда прямых инвестиций CVC Asia Pacific Japan. До этого он был вице-президентом и членом совета директоров Sumitomo Mitsui Financial Group.

Нынешний главный исполнительный директор и президент Toshiba Сатоси Цунакава станет главным операционным директором. Он сохранит за собой должность президента компании.

Toshiba находится в процессе продажи полупроводникового бизнеса группе инвесторов во главе с Bain Capital за 2 трлн иен (около $18,6 млрд). Компании необходимо реализовать сделку до конца текущего финансового года, завершающегося в марте 2018 г.

Операционная прибыль Toshiba в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2017 г., составила 17,4 млрд иен (примерно $162 млн), выручка – 926,5 млрд иен (более $8,6 млрд).

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Политика
Новости

Матвиенко объяснила уход Клинцевича с поста зампреда комитета Совета Федерации

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход Франца Клинцевича с поста первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности необходимостью ротации, передает РИА «Новости».

«У нас принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации, поблагодарив Клинцевича за активную работу.

На пост зампредседателя Совета Федерации по обороне вместо Клинцевича назначен экс-руководитель регионального отделения ФСБ по Западному военному округу, сенатор Александр Ракитин. Клинцевич продолжит работу в комитете в должности рядового сенатора.

О том, что Клинцевич написал заявление об уходе, стало известно 12 февраля. Источники «Ведомостей» рассказали, что Минобороны было недовольно публичными заявлениями сенатора, которые зачастую расходились с официальной позицией министерства. Из-за этого ведомство инициировало его отставку.

Клинцевич в Совете Федерации является представителем Смоленской области. На пост первого зампреда комитета по обороне его назначили 30 сентября 2015 г. С 1999 по 2015 г. Клинцевич был депутатом Госдумы четырех созывов.

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Бизнес
Новости

«Ростех» опроверг переговоры о вхождении ОСК в состав госкорпорации

Ведомости
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Вхождение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в состав «Ростеха» не рассматривается, заявил ТАСС представитель госкорпорации.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что правительство начало обсуждать включение ОСК в состав «Ростеха». С такой идеей, по данным издания, выступили представители Минпромторга.

В ведомстве также опровергли информацию. «Соответствующие поручения президента России, правительства России не поступали», – сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга. В ОСК отказались комментировать сообщения СМИ.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, принадлежит государству. Она была создана в 2007 г. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. 

Политика
Новости

Песков сравнил с одержимостью опасения ЦРУ о вмешательстве России в выборы в конгресс

Ведомости
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Заявления руководства спецслужб США о том, что Россия намерена повлиять на ход выборов в американский конгресс, похожи на одержимость, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это уже похоже, при всем уважении к авторам таких заявлений, на одержимость», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, директор Национальной разведки США Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс заявили, что располагают данными о планах России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс в 2018 г.

Если Россия не прекратит попытки повлиять на американские выборы, то столкнется с последствиями своих действий, предупреждал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Политика
Новости

Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Ведомости
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в понедельник, 12 февраля, поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне», – сказал Песков журналистам. В ходе беседы Порошенко предложил помощь в расследовании причин крушения Ан-148 в Подмосковье, добавил он. Президент Украины «говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы».

Также в разговоре поднимались темы обмена пленными и необходимости выполнения минских договоренностей. 

Ранее о разговоре Путина и Порошенко сообщало украинское издание «Зеркало недели». По его данным, поводом для беседы стала третья годовщина заключения минских соглашений. Последний раз Путин и Порошенко говорили по телефону 24 июля 2017 г. в формате «нормандской четверки», то есть в беседе принимали участие еще президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. На его борту был 71 человек, все погибли. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым».

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Бизнес
Новости

Росавиация в марте начнет мониторить стоимость авиабилетов к ЧМ-2018

Ведомости
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Министерство транспорта поручило Росавиации с 10 марта мониторить цены на авиабилеты к чемпионату мира по футболу и информировать Федеральную антимонопольную службу (ФАС) при необоснованном повышении. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Минтранс поручил Росавиации, соответствующему ведомству, с 10 марта текущего года регулярно мониторить цены на услуги по пассажирским и грузовым перевозкам авиационным транспортом и в случае нарушений незамедлительно информировать ФАС, в чьей компетенции находится этот вопрос», – цитирует Соколова ТАСС.

Ранее Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам телеграмму с заголовком «О транспортном обеспечении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». В ней говорится, что необоснованное повышение аэропортовых сборов и цен на авиабилеты в города – организаторы матчей запрещено федеральным законом.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Политика
Новости

Кремль не исключил присутствия россиян в Сирии

Ведомости
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У Кремля нет детальной информации, которая позволила бы сделать выводы о присутствии россиян в зоне военных действий в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не исключено, что там находятся российские граждане, они не относятся к вооруженным силам России», — сказал Песков. Также в Кремле не знают о количестве погибших россиян, отметил он.

На вопрос, намерены ли российские власти решать вопрос присутствия людей с российскими паспортами в зоне боевых действий в Сирии, Песков ответил, что ему «не известно, чтобы эта тема каким-либо образом прорабатывалась». 

«Никаких законодательных запретов на такие поездки нет. Вы знаете, что практикуются заявления МИДа об опасности в той или иной стране, но запретов нет. И мне не известно, чтобы они обсуждались», — отметил представитель Кремля.

7 февраля коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сторонникам президента Башара Асада в районе газового месторождения Хашам в провинции Дейр-эз-Зор. Иранское агентство Fars со ссылкой на издание Tasnim сообщило, что в результате атаки погибли «несколько российских военных советников». Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) на основе сообщений в соцсетях установила имена пятерых предположительно погибших в Сирии россиян, которые состояли в частной военной компании «Вагнера», - Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов.

Агентство Bloomberg 13 февраля сообщило, что в Сирии на минувшей неделе под ударом авиации погибли от 100 до 200 «русских наемников». Агентство ссылалось на американского чиновника, который назвал цифру в 100 погибших и 200-300 раненых, и на троих россиян, которые назвали цифру в 200 погибших.

«Московский Комсомолец» со ссылкой на близкий к ЧВК «Вагнера» источник писал, что под Хишамом погибли 40 и ранены 72 человека, включая сирийцев. Источник, близкий к Минобороны, сказал «Ведомостям», что оценки потерь издания наиболее близки к действительности.

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Технологии
Новости

Министр транспорта попросил принять закон о сбивании дронов до ЧМ-2018

Ведомости
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Министр транспорта Максим Соколов в ходе выступления в Совете Федерации выразил надежду, что закон о борьбе с незаконными полетами беспилотных летательных аппаратов будет принят до чемпионата мира по футболу.

В преддверии чемпионата создан специальный межведомственный штаб под руководством силовых структур, на базе которого отрабатываются решения и технологии для обеспечения безопасности, отметил Соколов (цитаты по «Интерфаксу»).

«Одна из таких новелл - это возможность не только регистрировать правонарушения беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия, - сказал министр. - Я рассчитываю, что оперативно еще до начала чемпионата мира эти изменения будут внесены и утверждены нормами законов».

Как сообщали «Ведомости», Минтранс подготовил законопроект, предусматривающий уничтожение дронов, залетающих в запретную зону. Полномочиями контролировать воздушное пространство Минтранс предлагает наделить органы внутренних дел и поручить Росгвардии выявлять беспилотники-нарушители. В материалах не уточнялось, будут ли именно эти силовые структуры также сажать и сбивать дроны.

Кроме того, Минтранс предлагает наделить полицию и Росгвардию правом составлять протоколы об административных нарушениях при использовании воздушного пространства беспилотниками.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г., матчи состоятся в 11 городах.

Выбор редактора
Финансы
Новости

В банке «Финам» проходят обыски по делу одного из клиентов

Ведомости
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ФСБ и правоохранительные органы проводят следственные действия в главном офисе банка «Финам» в Настасьинском переулке, в Москве, сообщил «Дождю» президент банка Владислав Кочетков. По его словам, следственные действия связаны с расследованием в отношении одного из клиентов банка. Оперативники изымают документы и ограничили сотрудникам банка доступ к компьютерам и мобильным телефонам.

Представитель «Финама» подтвердил «Ведомостям» обыски в отделении банка. «Да, разбираются с документами одного из клиентов банка, к нам претензий нет», – сказал он.

Кочетов рассказал «Дождю», что банк кредитовал одного из клиентов для покупки пассажирского самолета, но, по мнению следователей, самолет оказался грузовым. В чем суть претензий к банку, Кочетов не уточнил, заявив, что «следственные действия стоят значительно дороже, чем недоплаченный клиентом НДС». По его словам, до начала следственных действий у банка не запрашивали никаких документов.

Визит следователей не сказался серьезно на работе «Финама». «Торги запущены вовремя. Есть небольшие сложности в работе call-центра: не на все звонки можем отвечать», – пояснил Кочетов. По его оценке, следственные действия продлятся не дольше часа.

Недвижимость
Новости

Минстрой сократил срок неисполнения обязательств застройщиков перед дольщиками

Интерфакс
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Недостроенный дом будет признаваться проблемным объектом через полгода после возникновения трудностей, а не через девять месяцев, как было раньше, сообщил на селекторном совещании по проблемам дольщиков министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Сокращен срок неисполнения обязательств по договорам долевого участия с девяти до шести месяцев, после чего объект незавершенного строительства будет отнесен к проблемным», — сказал министр.

Он напомнил, что сейчас на контроле властей находятся 836 долгостроев по всей стране. В реестре пострадавших дольщиков значатся более 30 000 человек.

В 2017 г. были решены проблемы 6000 дольщиков, вложившихся в 140 проблемных объектов. В этом году планируется восстановить права граждан - инвесторов 360 долгостроев.

Политика
Новости

Клинцевич покинул пост первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации

Ведомости
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Совет Федерации на пленарном заседании освободил Франца Клинцевича от должности первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности.

Клинцевич продолжит работу в оборонном комитете в качестве рядового сенатора. Должность первого зампреда займет бывший руководитель регионального отделения ФСБ по Западному военному округу сенатор Александр Ракитин.

Клинцевич подал заявление об уходе 12 февраля. По информации источников «Ведомостей», отставка Клинцевича была инициирована Минобороны в связи с недовольством публичными комментариями сенатора, которые часто расходились с официальной позицией военного ведомства.

Клиенцевич представляет в верхней палате парламента Смоленскую область. Он занимал должность первого зампреда комитета с 30 сентября 2015 г. Клиенцевич с 1975 г. служил в армии СССР, участвовал в боевых действиях в Афганистане. Сенатор возглавляет Российский союз ветеранов Афганистана. С 1999 по 2015 г. Клинцевич был депутатом Госдумы четырех созывов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чистый убыток Uber за 2017 год составил почти $4,5 млрд

Ведомости
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Компания Uber Technologies Inc. завершила IV квартал 2017 г. с чистым убытком в $1,1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. При этом выручка компании в октябре-декабре выросла на 12% до $2,26 млрд.

Валовой объем заказов Uber, включая сервисы по доставке еды и перевозке грузов, в октябре-декабре увеличился на 14% по сравнению с предыдущим кварталом до $11,06 млрд. Этот показатель примерно на 60% выше уровня за тот же период 2016 г.

По итогам всего 2017 г. чистый убыток Uber составил $4,46 млрд, выручка – $7,36 млрд.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

В июле 2017 г. «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. Сделка была закрыта 7 февраля 2018 г.

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