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Госдепартамент не увидел проблемы в переименовании улицы рядом с посольством США в Москве

Возможная смена адреса американского посольства в России не тревожит госдепартамент США. Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в мэрию Москвы с предложением назвать безымянный проезд около посольства США Североамериканским тупиком. В Турции также обсуждается инициатива по переименованию улицы около посольства США.

«По большому счету, это внутренний вопрос. Если город решает, что он хочет переименовать улицу, особенно в России и Турции, где мы поддерживаем свободу слова, он может называть ее как угодно», - заявила на брифинге представитель госдепартамента Хизер Нойерт. Она уточнила, что пока это соответствует российским законам, США будут относиться к переименованию спокойно.

Об инициативе российского депутата стало известно после того, как власти Вашингтона решили дать площади у посольства России в Вашингтоне имя оппозиционного политика Бориса Немцова. В поддержку этой инициативы выступал сенатор-республиканец Марк Рубио.