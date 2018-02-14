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«Гражданские самолеты Сухого» опровергли наличие общих неполадок у SSJ-100 и разбившегося Ан-148

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) опровергают информацию газеты «Коммерсантъ» о наличии у SSJ-100 проблем с датчиками скорости, которые были выявлены у разбившегося пассажирского Ан-148. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Проблем, "похожих" на проблемы с датчиками Ан-148, потерпевшего катастрофу 11 февраля, у самолета SSJ-100 обнаружено не было», - заверили в ГСС. В компании рекомендуют «избегать непрофессиональных оценок технических деталей, в том числе до оглашения выводов комиссии по расследованию катастрофы Ан-148».

13 февраля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал наиболее вероятной причиной катастрофы пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье сбой в работе индикаторов скорости, вызванный обледенением. Неполадка привела к критически быстрому снижению судна.

По данным «Коммерсанта», 12 февраля Росавиация разослала авиакомпаниям и аэропортам телеграмму, в которой говорилось, что похожие проблемы выявлены и у самолетов SSJ-100 «Аэрофлота». В частности, в телеграмме отмечалось, что 4-5 февраля, во время снегопадов в Москве, у «Аэрофлота» произошло семь инцидентов, связанных со сбоями в работе датчика скорости SSJ-100. А с 2011 г. было зафиксировано 14 подобных случаев.

В ГСС подчеркивают, что «благодаря надежной работе всех систем самолетов SSJ-100, призванных обеспечить максимальную безопасность пассажиров, в случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости на раннем этапе руления и начала разбега срабатывал соответствующий индикатор». Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет - безопасность пассажиров, то есть системы предупреждения самолета SSJ-100 сработали в штатном режиме, отмечают в компании.

«Ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ-100 невозможна конструктивно», - подчеркивают в ГСС. Датчики скорости были испытаны, в том числе в ситуации попадания в облако вулканического пепла, и самолет прошел эти испытания, что подтверждено экспертами АР МАК и EASA, указывают в ГСС.