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Правительство скорректировало ПДД для участников ЧМ-2018

Правительство разрешило транспортным средствам, на которых будут перевозиться участники чемпионата мира по футболу, ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмине.

С 1 июня по 17 июля 2018 г. движение по полосам для маршрутных транспортных средств в населенных пунктах, где будут проводиться матчи, будет разрешено для участников чемпионата, официальных делегаций и персонала FIFA, оргкомитета «Россия-2018», представителей СМИ и других лиц при наличии аккредитационного свидетельства, говорится в документе.

Список транспортных средств, для которых будет действовать это исключение, определит Минтранс по согласованию с МВД и оргкомитетом чемпионата.

Изменения в ПДД вносятся в связи с обязательствами России перед FIFA по своевременному перемещению участников соревнований, отмечают в кабмине.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г., матчи состоятся в 11 городах.