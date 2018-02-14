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Росавиация в марте начнет мониторить стоимость авиабилетов к ЧМ-2018

Министерство транспорта поручило Росавиации с 10 марта мониторить цены на авиабилеты к чемпионату мира по футболу и информировать Федеральную антимонопольную службу (ФАС) при необоснованном повышении. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Минтранс поручил Росавиации, соответствующему ведомству, с 10 марта текущего года регулярно мониторить цены на услуги по пассажирским и грузовым перевозкам авиационным транспортом и в случае нарушений незамедлительно информировать ФАС, в чьей компетенции находится этот вопрос», – цитирует Соколова ТАСС.

Ранее Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам телеграмму с заголовком «О транспортном обеспечении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». В ней говорится, что необоснованное повышение аэропортовых сборов и цен на авиабилеты в города – организаторы матчей запрещено федеральным законом.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.