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Медведев пошутил о запрете Google в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку высказался о запрете поисковика Google на сессии «Инвестиции в регионе - инвестиции в будущее» на Российском инвестфоруме в Сочи. «Приостановить Google можно, но только в отдельно взятой стране», - отреагировал премьер на предложение гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова приостановить Google, «чтобы "Яндекс" отрос».

Морозов высказался за разумную защиту отечественного рынка от зарубежных конкурентов. По его словам, Джек Ма вряд ли сумел бы создать такую выдающуюся компанию, как Alibaba, если бы в Китай был допущен американский Amazon.

Подводя итог дискуссии, Медведев отметил высокие темпы развития отечественной фармацевтики даже в агрессивном окружении и предположил, что Джек Ма все равно победил бы «какого-то Безоса», поскольку он ближе китайцам. «Поддержка государства остается ключевым фактором развития, и мы обязаны ее обеспечить», - резюмировал Медведев.

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