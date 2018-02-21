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Мосгорсуд признал законным возврат в генпрокуратуру дела Меламеда

Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела бывшего гендиректора «Роснанотеха» (в 2011 г. реорганизован в «Роснано») Леонида Меламеда и финдиректора Святослава Понурова, сообщили «Ведомостям» в суде.

Апелляционное представление прокурора на постановление Черемушкинского суда от 8 декабря 2017 г. о возвращении дела в надзорное ведомство в связи с грубыми нарушениями оставлено без удовлетворения.

Также Мосгорсуд оставил в силе постановление Черемушкинского суда о продлении домашнего ареста Меламеду и Понурову до 22 февраля. Прокуратура не стала выступать за дальнейшее продление меры пресечения. «Суд не высказался по нашему ходатайству о продлении меры пресечения, которая истекает сегодня. Получается, что они будут освобождены», - пояснил журналистам прокурор (цитата по «Интерфаксу»). По словам адвокатов, Меламед и Понуров будут освобождены из-под домашнего ареста предстоящей ночью.

По версии следствия, Меламед вместе с Понуровым и замгендиректора «Роснано» Андреем Малышевым организовал растрату 220 млн руб. средств госкорпорации. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц).

Меламед был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 г. Понурова взяли под стражу, но по истечении предельного срока он также был переведен под домашний арест. Оба свою вину не признают. Находящийся за границей Малышев был объявлен в розыск и арестован заочно.