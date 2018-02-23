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Путин вручил Звезду Героя родственникам погибшего в Сирии летчика

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Президент России Владимир Путин вручил Золотую звезду Героя России родителям и вдове погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова. «За героизм и мужество гвардии майор Филипов удостоен звания Героя России. Медаль “Золотая звезда” будет сегодня вручена его родным», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент сравнил Филипова с героями времен Великой Отечественной войны. «Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями-защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда», – сказал Путин.

Штурмовик Су-25, которым управлял Филипов, был сбит в Сирии 3 февраля в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик катапультировался, после приземления вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Тело летчика было доставлено в Россию, 8 февраля его похоронили в Воронеже. 

Финансы
Новости

Задорнов назвал объем проблемных активов «ФК Открытие»

Ведомости
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Банк «ФК Открытие» передаст в специальную банковскую структуру проблемные активы на сумму не менее $10 млрд, сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов в интервью телеканалу Bloomberg.

«Нам нужно около трех-четырех месяцев на создание этой структуры. Активы, которые можно назвать "плохими", будут переданы в этот банк, и их сумма составит не менее $10 млрд», – сказал Задорнов. Структура, создаваемая под проблемные активы, будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу, пояснил предправления.

Решение о разделении активов на профильные и непрофильные и проблемные будет принято в течение двух-трех недель, добавил Задорнов.

Банк «ФК Открытие» с августа 2017 г. находится на санации у ЦБ. Функции временной администрации выполняет Фонд консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 г. председателем правления банка является бывший глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

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Политика
Новости

Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении КНДР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters . Новые ограничительные меры усилят давление на КНДР, чтобы заставить страну отказаться от ядерных и ракетных программ, отмечает агентство.

«Сегодня я объявляю, что мы вводим крупнейший в мире пакет новых санкций в отношении северокорейского режима», – сказал Трамп.

Из документа, опубликованного на сайте минфина США, следует, что под санкции попали 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня и других стран, а также один гражданин Китая. Российских компаний в списке нет.

«Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции», – отмечается в документе. Новые санкции направлены на дальнейшую изоляцию Пхеньяна, добавили в минфине. 

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

Политика
Новости

В Новосибирске автомобиль наехал на пешеходов во время праздничного салюта

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В Новосибирске автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. В результате погибли два человека – женщина и трехлетний ребенок, еще три человека пострадали.

Инцидент произошел в 21.00 по местному времени (17.00 мск) рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска смотрели салют в честь Дня защитника Отечества.

Автомобиль Honda CR-V сбил пешеходов, двигавшихся по тротуару. Ребенок погиб на месте аварии, женщина скончалась в машине скорой помощи. Трое пострадавших госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Он задержан, с ним работают сотрудники полиции, добавил собеседник агентства. 

Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты в финале Олимпиады сыграют со сборной Германии

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Сборная Германии по хоккею обыграла национальную команду Канады в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане со счетом 4:3. Таким образом, Германия вышла в финал Олимпиады-2018, где встретится с российскими хоккеистами.

Финальный матч состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.10 мск). За бронзовые медали поборются Канада и Чехия. Матч пройдет в субботу, 24 февраля (начало в 15.10 мск).

Ранее в пятницу россияне обыграли команду Чехии со счетом 3:0. Голы забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые с 1998 г.

Смех и слезы российских олимпийцев

Политика
Новости

Захарова подтвердила обнаружение кокаина в посольстве России в Аргентине

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Правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Подозреваемые граждане обеих стран задержаны.

Захарова рассказала, что полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе (школьно-жилом комплексе) была обнаружена партия наркотиков. Груз готовили к отправке. Он принадлежал сотруднику технического состава учреждения. Информация об обнаружении наркотиков была передана в правоохранительные органы Аргентины.

«Думаю, что нет необходимости пересказывать все детали оперативно-розыскных действий, так как это компетенция соответствующих служб. Могу лишь отметить, что достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки», – говорится в комментарии Захаровой.

При этом она опровергла информацию о том, что наркотики переправлялись в Европу по дипломатическим каналам. Содержание диппочты определяется, «разумеется, не техническим персоналом представительства», отметила Захарова.

Ранее аргентинская газета Todo Noticias сообщила, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Стоимость этой партии оценивается в 50 млн евро. Чемоданы в июле 2016 г. принес сотрудник посольства, который в том же году покинул дипмиссию. 

Политика
Новости

Меркель и Макрон попросили Путина повлиять на ситуацию в Восточной Гуте

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон попросили президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию в сирийском районе Восточная Гута и добиться прекращения огня. Об этом сообщает AFP со ссылкой на французского президента.

В свою очередь спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал страны астанинского процесса – Россию, Иран и Турцию – немедленно провести встречу по ситуации в Восточной Гуте.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран оказать влияние на власти Сирии, чтобы прекратить боевые действия в Восточной Гуте. «Россия и Иран должны остановить режим. С начала столкновений до сегодняшнего дня тысячи людей погибли в Восточной Гуте. Достаточно», – цитирует Чавушоглу газета Huriet.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 г. между странами – гарантами перемирия в Сирии (Россией, Ираном и Турцией). В феврале ситуация в Восточной Гуте обострилась. 21 февраля американские власти сообщили, что за последние двое суток в районе в результате бомбардировок правительственных войск погибли не менее 100 человек.

Власти Сирии обвиняют находящиеся в Восточной Гуте отряды в обстреле жилых кварталов Дамаска, в свою очередь оппозиция заявляет об атаках со стороны режима Башара Асада и применении химического оружия. 

Политика
Новости

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

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Европейский союз на год продлил санкции в отношении Белоруссии. Срок действия ограничительных мер истекал 28 февраля.

Они включают «эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста», говорится в пресс-релизе Совета ЕС (цитата «Интерфакса»).

Санкции в отношении Белоруссии были впервые введены в 2004 г. Позднее ограничительные меры были распространены на отдельных лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 г.

В феврале 2016 г. Совет Евросоюза принял решение смягчить ограничительные меры и отменил часть санкций против Белоруссии. 

Политика
Новости

США не увидели в российских Су-57 угрозы для своих операций в Сирии

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Появление в Сирии новейших российских истребителей Су-57 не представляет угрозы для военных операций США, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон. При этом он отметил, что размещение Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.

Американские военные продолжат проводить деконфликтные операции в Сирии, добавил Пэхон, слова которого приводит портал Military.com. По его словам, международная коалиция во главе с США по-прежнему сосредоточена на уничтожении боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

В среду, 21 февраля, в Twitter появились фото и видео, на которых видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. В том числе на видео запечатлены два истребителя пятого поколения Су-57 (ранее назывались Т-50).

У России появился Су-57

Политика
Новости

Украинская полиция возбудила дело после захвата санатория в Одессе

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Полиция возбудила уголовное дело после захвата санатория «Лермонтовский» в Одессе. Об этом сообщил советник начальника одесского главка нацполиции Руслан Форостяк в Facebook. Дело возбуждено по ст. 356 УК Украины (самоуправство).

Правоохранителям удалось убедить стороны конфликта не прибегать к насильственным действиям, отметил Форостяк. В результате все помещения были освобождены, сам санаторий был разблокирован. Полиция зафиксировала материальный ущерб – выбитые двери и сломанные замки.

Ранее сообщалось, что около 70 сотрудников частной фирмы захватили санаторий в Одессе. Люди, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в здание рано утром 23 февраля. Они отключили санаторий от электричества и не пускали сотрудников на работу.

Представитель санатория рассказал газете «Думская», что в здании в момент захвата находилось около 150 пациентов, «люди после инсультов, инфарктов».

Инцидент связан с хозяйственным конфликтом, который продолжается уже не первый год, сообщил Форостяк. «Сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие», – пояснил он. Полиция не вмешивается в конфликт, но нарушать общественный порядок не позволит, добавил Форостяк. 

Бизнес
Новости

Евразийская экономическая комиссия считает нарушением запрет России на ввоз молока из Белоруссии

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Введение ограничений на поставку белорусского молока в Россию грубо нарушает положение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Никто не имеет права игнорировать решение комиссии, заявил Сидорский, слова которого приводятся на сайте посольства Белоруссии в России. Он пояснил, что ограничение поставок, согласно положению ЕЭК, возможно только в случае возникновения в стране опасных болезней, общих для человека и животных.

ЕЭК предложила представителям России и Белоруссии 26-27 февраля провести консультации на площадке комиссии. Минсельхозу России и Россельхознадзору направлены телеграммы, в которых предлагается не вводить ограничения до консультаций.

Россельхознадзор с 26 февраля временно запрещает ввоз из Белоруссии молока и сливок наливом, а также в сухом виде. Причина запрета – нарушения при поставке молочной продукции. Россельхознадзор указывает, что ограничения будут действовать «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет

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Российские хоккеисты обыграли национальную команду Чехии в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане и вышли в финал. Матч завершился со счетом 3:0, голы в ворота чехов забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые с 1998 г. В финале 25 февраля россияне встретятся с победителем матча Канада – Германия.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

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