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Путин вручил Звезду Героя родственникам погибшего в Сирии летчика

Президент России Владимир Путин вручил Золотую звезду Героя России родителям и вдове погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова. «За героизм и мужество гвардии майор Филипов удостоен звания Героя России. Медаль “Золотая звезда” будет сегодня вручена его родным», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент сравнил Филипова с героями времен Великой Отечественной войны. «Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями-защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда», – сказал Путин.

Штурмовик Су-25, которым управлял Филипов, был сбит в Сирии 3 февраля в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик катапультировался, после приземления вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Тело летчика было доставлено в Россию, 8 февраля его похоронили в Воронеже.