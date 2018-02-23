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Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

Европейский союз на год продлил санкции в отношении Белоруссии. Срок действия ограничительных мер истекал 28 февраля.

Они включают «эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста», говорится в пресс-релизе Совета ЕС (цитата «Интерфакса»).

Санкции в отношении Белоруссии были впервые введены в 2004 г. Позднее ограничительные меры были распространены на отдельных лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению норм международного права в области прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 г.

В феврале 2016 г. Совет Евросоюза принял решение смягчить ограничительные меры и отменил часть санкций против Белоруссии.