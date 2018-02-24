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В интернете появились новые фотографии российских Су-57 в Сирии

Сирийские активисты сообщили, что в Сирию прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. В подписи к размещенным в Twitter фотографиям говорится, что это два новых истребителя Су-57, только что прибывшие на авиабазу Хмеймим.

Ранее на этой неделе уже сообщалось о двух истребителях Су-57 на авиабазе Хмеймим. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре новейших российских истребителя.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

Кремль переадресовал вопрос об этом Министерству обороны России. Военное ведомство не комментирует информацию. Пентагон заявил, что размещение Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства.

У России появился Су-57