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США не увидели в российских Су-57 угрозы для своих операций в Сирии

Появление в Сирии новейших российских истребителей Су-57 не представляет угрозы для военных операций США, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон. При этом он отметил, что размещение Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.

Американские военные продолжат проводить деконфликтные операции в Сирии, добавил Пэхон, слова которого приводит портал Military.com. По его словам, международная коалиция во главе с США по-прежнему сосредоточена на уничтожении боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

В среду, 21 февраля, в Twitter появились фото и видео, на которых видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. В том числе на видео запечатлены два истребителя пятого поколения Су-57 (ранее назывались Т-50).

У России появился Су-57