Песков переадресовал Минобороны вопрос о новейших истребителях Су-57 в Сирии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны России вопрос о новейших российских истребителях пятого поколения Су-57 в Сирии. Пескова попросили прокомментировать информацию об отправке Су-57 на авиабазу Хмеймим.
«Это — в Министерство обороны. Президент является главнокомандующим, но все-таки это вопрос, больше относящийся к компетенции Министерства обороны», — сказал Песков журналистам.
В среду, 21 февраля, в Twitter появились фото и видео, на которых видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим в Сирии. В том числе на видео запечатлены два истребителя пятого поколения Су-57 (ранее назывались Т-50).
Переброска новейших самолетов в Сирию может означать желание России продемонстрировать решительные намерения в связи с операцией правительственных сил в пригороде Дамаска (Восточная Гута).