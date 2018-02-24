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МИД России опасается обострения ситуации на Донбассе из-за закона о реинтеграции

Закон о реинтеграции Донбасса подтверждает нацеленность Киева на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины, считает Министерство иностранных дел России. Подписав этот закон, президент Украины Петр Порошенко фактически перечеркнул минские соглашения, заявили в МИДе.

24 февраля на Украине вступил в силу закон об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Закон определяет, что «временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для России никаких территориальных прав».

В Москве опасаются, что практическое применение этого закона может привести к эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

«Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – говорится в комментарии российского МИДа.

«Нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия», – заключили в министерстве.