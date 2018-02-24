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Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон о Российской академии наук (РАН) и реорганизации государственных академий наук. Документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из материалов нижней палаты парламента.

Законопроект уточняет цели деятельности РАН, ее основные задачи и функции, говорится в пояснительной записке. В частности, к целям деятельности академии предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России.

Кроме того, к задачам РАН предлагается отнести проведение финансируемых из бюджета фундаментальных научных и поисковых исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Также предлагается предоставить академии право направлять в госорганы предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности самой РАН.

Поправки в закон о РАН касаются пяти главных направлений работы академии, пояснил «Интерфаксу» президент Российской академии наук Александр Сергеев. Во-первых, предлагается наделить ее функцией прогнозирования векторов научно-технологического развития.

Во-вторых, у РАН появляются функции контроля за тем, как научные институты ведут фундаментальные исследования в рамках государственной программы. «То есть РАН фактически становится заказчиком исследований для институтов», – говорит Сергеев.

В-третьих, законопроект закрепляет за РАН функции по поддержке научно-технологического задела для обороны и безопасности страны. Четвертый блок изменений касается международного сотрудничества РАН. Пятый – одного из самых острых вопросов: отношений РАН и Федерального агентства научных организаций.