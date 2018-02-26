Политика

Новости

Российский вице-премьер назвал условия отмены санкций США

Санкции США против российских компаний введены «навсегда». Такое мнение в интервью «Коммерсанту» высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции – это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», – сказал он.

Рогозин сообщил, что портфель экспортных заказов российского ВПК составляет около $50 млрд. При этом экспорт на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Эти результаты Рогозин считает более чем достойными, если учесть «неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС».

Вице-премьер также рассказал о создании антисанкционного штаба коллегии ВПК. Основная задача новой структуры - не допустить «срыв сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам».

Ранее представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США после принятия закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATS) удалось блокировать сделки с российским ВПК на $3 млрд. Она пояснила, что во все зарубежные представительства США разосланы рекомендации разъяснять партнерам США последствия сотрудничества с российскими компаниями, прямо или косвенно связанными с ВПК и разведкой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ пообещал, что Москва будет хеджировать эти риски.