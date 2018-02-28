Путин призвал сохранить порядок перед выборами любыми законными средствами
Президент России Владимир Путин сегодня на расширенной коллегии МВД призвал работников правоохранительных органов «использовать все, что находится в ваших руках», чтобы обеспечить правопорядок и законность перед выборами президента.
«Впереди очень важное внутриполитическое мероприятие — выборы президента. У каждого гражданина есть свое собственное мнение о том, что он должен делать в предвыборный период, как выражать свое собственное мнение. И все предусмотренные законом способы выражения этого мнения должны быть гарантированы законом и действиями правоохранительных органов», — сказал президент, баллотирующийся на четвертый президентский срок, выступая перед силовиками.
«Вместе с тем все, кто совершает любые акции, должны исходить из того, что действовать нужно исключительно в рамках закона. Это для себя должны иметь в виду и правоохранительные органы, и организаторы любых акций», — добавил Путин. «Призываю вас к тому, чтобы все, что находится в ваших руках, было использовано в рамках действующего законодательства, но обеспечило бы правопорядок и соблюдение законности в стране», — резюмировал президент.