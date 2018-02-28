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Голосующим впервые москвичам выдадут бесплатные билеты в «Олимпийский»

Молодым избирателям-москвичам, которые впервые примут участие в голосовании на выборах президента 18 марта, на избирательных участках выдадут бесплатные билеты на концерты российских звезд эстрады в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта, сообщил сегодня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Молодые избиратели, которые придут 18 марта на избирательные участки, получат флаеры, зарегистрируются на сайте, выберут одну из трех дат концерта и пойдут на него», - рассказал Горбунов.

Чиновник напомнил, что подобные акции в Москве уже были: в 2016 г. впервые голосующим на выборах в Госдуму выдавали приглашение на концерт популярных исполнителей на Поклонной горе в тот же вечер. «После этого были пожелания не проводить такое мероприятие в день голосования. В этот раз в "Олимпийском" будет организовано три концерта», - отметил он.

Горбунов сообщил, что аренду «Олимпийского» оплатит Мосгоризбирком, а артисты будут выступать бесплатно. Это в ходе пресс-конференции подтвердили, в частности, участницы группы «Серебро». «Тут взаимная заинтересованность. Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг», - заметил председатель Мосгоризбиркома.

По оценке Горбунова, президентские выборы пройдут «в непростой политической обстановке». «Москвичи должны показать пример всей стране по участию в выборах», - подчеркнул он.

Традиционно явка на выборах в Москве одна из самых низких в России. На прошлых президентских выборах она составила 58,1% от списочного состава избирателей, на думских выборах 2016 г. – лишь 35,2%. На муниципальных выборах осенью 2017 г., когда многие кандидаты жаловались на отсутствие информации о предстоящем голосовании, на участки пришло лишь 14,8% москвичей.

В середине февраля стало известно, что московские власти готовы заплатить 50 млн руб. за праздничное оформление избирательных участков к 18 марта, чтобы привлечь избирателей. РБК в декабре 2017 г. со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщал, что Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента в праздник. За бойкот выборов выступает оппозиционный политик Алексей Навальный, которого не допустили к президентским выборам из-за судимости.