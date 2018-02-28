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Представитель России при ООН предупредил о провокациях с химоружием в Сирии

России известно о планируемых провокациях с использованием химического оружия в Сирии, в которых потом обвинят руководство страны, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Предупреждаем: мы знаем о готовящихся химических провокациях, чтобы выставить виновным Дамаск. Нам известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят и кто в них участвует», - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

В январе 2018 г. Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

США выступили против российского предложения, настаивая на восстановлении Совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия. Представитель США в ООН Никки Хейли неоднократно заявляла, что Россия препятствует объективному расследованию. «Мы не собираемся принимать ни одно российское предложение, которое подрывает нашу способность достичь истины», - заявила она в конце января. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность на Дамаск за химическую атаку в Восточной Гуте 22 января, когда, по данным США, от газообразного хлора погибли 20 человек. По мнению Тиллерсона, в итоге ответственность за применение химического оружия в Сирии несет Россия.

В понедельник, 26 февраля, сирийская оппозиция сообщила о применении хлора в районе Эш-Шайфуния в Восточной Гуте. По неподтвержденным данным, при атаке погиб один ребенок, у 18 человек зафиксированы симптомы отравления хлором.