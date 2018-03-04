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Мосгордума опровергла информацию штаба Собчак о личности напавшего

Мужчина, напавший на Ксению Собчак, не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, заявила пресс-секретарь депутата Полина Орехова. «Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов», — сказала она «РИА Новости».

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напали на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева. Личность нападавшего установлена, его зовут Алан Дзуцев. Штаб Собчак сообщил, что он является помощником Шапошникова.

Дзуцев толкнул Собчак и облил водой с криком «это за Жириновского». В среду во время дебатов на канале «Россия 1» Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ее оскорбил.

Прибывшая на место происшествия полиция составила протокол на Дзуцева. Собчак пожаловалась в Twitter, что полиция ехала около 40 минут. Нападавшего задержали сотрудники охраны Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов