Помощник депутата Мосгордумы напал на Собчак с криком «это за Жириновского»

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Кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напал мужчина с криком «это за Жириновского». «Толкнул – я упала, облил чем-то», – написала Собчак в Twitter. Имя нападавшего установлено, его зовут Алан Дзуцев, добавила Собчак.
Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, говорится в Telegram-канале кандидата в президенты.
Алан Дзуцев – личный помощник депутата Московской городской думы Алексея Шапошникова. Его задержала охрана дворца. Позже на место происшествия прибыла полиция, выехали адвокаты Собчак.
В среду во время дебатов на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько раз оскорбил Ксению Собчак, выдвигающуюся от «Гражданской инициативы». В ответ Собчак облила его водой из стакана.
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Автобус перевернулся в Подмосковье после столкновения с другим автобусом на трассе «Дон», есть погибшие, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Полиция предполагает, что причиной аварии стали погодные условия.
«В Домодедовском районе, на трассе М-4 в районе 43 километра, предварительно, произошло столкновение двух автобусов, в результате которого, один из них перевернулся», - сказал собеседник агентства. Столкнувшиеся автобусы следовали из Москвы в Киров и Волгоград.
Сначала сообщалось о троих пострадавших, однако потом стало известно, что есть двое погибших. »Два междугородних автобуса следовали по трассе М-4 в попутном направлении из Москвы. Однако на 35 км трассы на скользкой дороге водители не справились с управлением, автобусы занесло. Один из них упал в кювет и опрокинулся на бок. Другой - столкнулся с дорожным отбойником. Предварительно погибли два человека», сказал источник в экстренных службах.
Кроме того, вечером воскресенья телеграм-канал «112» опубликовал видео последствий столкновения до 30 легковых автомобилей на трассе «Дон», на платном участке.
4 марта на Москву обрушился сильный снегопад. По данным Гидрометцентра, прирост осадков на главной метеостанции на ВДНХ за неполные сутки составил около 30% месячной нормы.
Москву вновь занесло снегом
Максим Стулов / Ведомости
В ночь на 4 марта в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр
1/10
Максим Стулов / Ведомости
В столице действует желтый уровень погодной опасности
2/10
Максим Стулов / Ведомости
По прогнозам Росгидромета, снегопад не прекратится до понедельника, 5 марта
3/10
Максим Стулов / Ведомости
МЧС предупредило, что в течение воскресенья в столице ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с
4/10
Максим Стулов / Ведомости
Несколько десятков рейсов задерживаются в воскресенье в московских аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания»
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Прирост снега в Москве в воскресенье и ночь на понедельник может составить до 15 см, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
6/10
Максим Стулов / Ведомости
Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, рассказал Бирюков
7/10
Максим Стулов / Ведомости
По словам заммэра, на улицах задействовано порядка 10 000 единиц специализированной техники
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Максим Стулов / Ведомости
Петр Бирюков предупредил о новом снегопаде 7 и 8 марта
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Максим Стулов / Ведомости
По словам чиновника, к 8 марта в Москве может выпасть месячная норма осадков
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В воскресенье, 4 марта, в подмосковном Клину прошел митинг против свалки ТБО «Алексинский карьер». На городской площади собралось более 4000 человек, сказал «Ведомостям» один из организаторов митинга Игорь Мочалов. «Люди постоянно уходили и приходили. Всего на митинге собрали более 3000 подписей», – говорит он.
Жители города выступили против свалки ТБО «Алексинский карьер», ввоза мусора из Москвы и области, расширения свалки и строительства мусоросжигательных заводов. Также протестующие требовали отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской, рассказала «Ведомостям» активист из г. Клин Ирина Чеканова. Ежедневно на ТБО «Алексинский карьер» ввозятся от 700 до 750 мусорных фур из Москвы и области, это подсчитывают сами активисты, которые по очереди дежурят около свалки, говорит Чеканова. В непосредственной близости от свалки находятся школы и детские сады, в городе из-за свалки становится нечем дышать, говорит она.
«Отставку Сокольской активисты требовали из-за ее бездействия, – говорит Чеканова. – У нее есть все полномочия для того, чтобы прекратить ввоз мусора из Москвы, но она этого не делает».
Осенью прошлого года вышло постановление Клинского городского суда о временном приостановлении работы свалки сроком на 90 дней, но в тот же день председатель суда отменил это постановление, говорит Чеканова.
В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.
За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске, Волоколамске и других. Жители недовольны увеличением нагрузки на свалки, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд. Они требуют закрыть их, а также протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.
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Мужчина, напавший на Ксению Собчак, не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, заявила пресс-секретарь депутата Полина Орехова. «Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов», — сказала она «РИА Новости».
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напали на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева. Личность нападавшего установлена, его зовут Алан Дзуцев. Штаб Собчак сообщил, что он является помощником Шапошникова.
Дзуцев толкнул Собчак и облил водой с криком «это за Жириновского». В среду во время дебатов на канале «Россия 1» Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ее оскорбил.
Прибывшая на место происшествия полиция составила протокол на Дзуцева. Собчак пожаловалась в Twitter, что полиция ехала около 40 минут. Нападавшего задержали сотрудники охраны Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие.
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Представители музыканта Бориса Гребенщикова опровергли информацию о том, что он госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в официальной группе Гребенщикова «В контакте».
В сообщении отмечается, что «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой». При этом не уточняется, находится ли он сейчас в больнице.
Ранее СМИ сообщили, что Гребенщиков попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. В некоторых сообщениях говорилось, что у музыканта воспаление легких. Другие СМИ сообщали, что у него возникли осложнения после перенесенной несколько лет назад операции на сердце.
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Суд отправил под домашний арест главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Следователи полагают, что Джелилов в 2015 г., являясь врио главы Дербентского района, передал в собственность двум местным жителям земельные участки площадью по 1 га каждый для ведения личного подсобного хозяйства.
Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб. Он отстранен от должности главы муниципального образования.
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Бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев сообщил, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Его обвиняют в хищении нефти у бывших дочерних компаний ЮКОСа.
«Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – сказал Ивлев «Интерфаксу». Он считает обвинения абсурдными и надеется, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти «дочек» ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» на сумму 1 трлн 67 млрд руб.
Следствие полагает, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая в разы вырастала при перепродаже. При этом сделки оформлялись только на бумаге, а сверхприбыль переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.
Следователи считают, что Ивлев обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок. Его уголовное дело было выведено в отдельное производство. Сейчас Ивлев скрывается от следствия в США.
Платон Лебедев
«Ваша честь, я попросил бы сделать замечание прокурору Смирнову, чтобы он не перебивал, когда выступают другие, потому что, когда он вас обманывал, я его не перебивал!»
Из выступления в зале суда, 31.05.2010 г.
1/25
Андрей Стенин / Коммерсантъ
Гульчехра Ибрагимова, прокурор
«Мало ли что иностранный гражданин может нам здесь рассказать!»
Из выступления в зале суда, 03.06.2010 г.
2/25
Д.Гришкин
Виктор Геращенко
«А чего он врет?! Я всю жизнь не врал! Ни в гонконгском суде, ни в американском, ни в Верховном суде…»
Из выступления в зале суда, 03.06.2010 г.
3/25
ИТАР-ТАСС
Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского
"Вы представьте себе, что вдруг вокруг нашей страны оказались одни враги. Как Путин ухитрился поссориться абсолютно со всеми, и все плохие".
Из интервью "Радио свобода", 26.08.2009 г.
4/25
AP
Леонид Невзлин
"Это иная политическая модель, иной политический режим, уже не соответствующий нынешней Конституции. По большому счету, решение принимаем не мы с вами. Если такой политический курс определен, то он будет реализовываться, и все риски от его последствий ложатся на тех, кто его утвердил".
Из интервью "Газете.ру", 19.11.2003 г.
5/25
С.Портер
Генрих Падва, адвокат Михаила Ходорковского
"...власти уверены, что очень полезно устрашить людей. Действительно, благодаря делу ЮКОСа многие предприниматели дрожат как овечьи хвостики. От самых крупных олигархов и до самых мелких никто пикнуть не смеет. Может быть, для власти это позитивный результат — чтобы никто пикнуть не смел".
Из интервью "Ведомости. Пятница" 28.04.2006 г.
6/25
С.Николаев
Александр Темерко и Семен Кукес
«В тот же день он собрал руководство ЮКОСа и предупредил, что на компанию оказывается давление, оно будет только нарастать и кто боится может сам уйти».
Александр Темерко о Михаиле Ходорковском после допроса в Генпрокуратуре в 2003 г.
7/25
ИТАР-ТАСС
Алексей Пичугин, сотрудник службы безопасности ЮКОСа
"Кто бы тут зажигательные речи ни говорил, я снова повторяю, что никогда никаких преступлений не совершал".
Из выступления в зале суда, 17.06.2007 г.
8/25
Д.Гришкин
Сергей Богданчиков
Был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева в Хамовнический суд, но не явился по неизвестным причинам. Возглавляемая Богданчиковым "Роснефть", которой достался основной актив ЮКОСа -«Юганскнефтегаз», признана потерпевшей по делу Ходорковского и Лебедева. О вызове Богданчикова в суд просили адвокаты обвиняемых, указывая, что он - «носитель полного знания» о состоянии «Юганскнефтегаза» после ЮКОСа и может рассказать о том, какой вред имуществу государственной "Роснефти" нанесли подсудимые.
9/25
РИА Новости
Андрей Крайнов
«...с Ходорковским по работе не сталкивался».
Из выступления в зале суда, 28.09.2009 г.
10/25
AP
Виктор Христенко
"Физическое хищение нефти из трубопровода - это проблема, она была и есть - незаконные врезки. Хищения в объемах миллионов тонн мне неизвестны".
Из выступления в качестве свидетеля на слушаниях по делу Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы в июне 2010 г.
11/25
Е.Стецко
Эдуард Ребгун, временный управляющий ЮКОСа
"В нефтяном бизнесе дураков уже не осталось, их за эти годы выжили, а остальные соображают..."
Из интервью газете "Ведомости", 10.08.2006 г.
12/25
М.Стулов
Валерий Лахтин, Дмитрий Шохин, прокуроры
«Он что, являлся потерпевшим или обвиняемым? Кем он является по данному уголовному делу? Мы же не исследовали в ходе расследования данного уголовного дела обстоятельства трудовой деятельности Геращенко!»
Из выступления В. Лахтина в зале суда при появлении Виктора Геращенко на трибуне для свидетелей, 03.06.2010 г.
13/25
Е.Стецко
Антон Дрель, адвокат
"...есть такая адвокатская поговорка, что, чем умнее клиент, тем тяжелее с ним работать. У всех адвокатов Ходорковского, я без преувеличения скажу, чувство, что клиент умнее нас всех вместе взятых".
Из интервью Radio France International, 15.12.2009 г.
14/25
Герман Греф
Компания ЮКОС не нарушала закон, когда покупала нефть у своих «дочек» дешевле, чем в европейских странах, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в качестве свидетеля на слушаниях по делу Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы 21.06.2010 г.
15/25
Д.Гришкин
Александр Волошин
Слухи о том, что Волошин подал в отставку, появились после ареста Михаила Ходорковского. Собеседники «Ведомостей» трактовали этот жест как протест главного администратора против силового подхода к разрешению «проблемы «ЮКОСа», сторонниками которого, по словам близких к Волошину людей, были заместители главы администрации, сослуживцы Путина по КГБ СССР — Виктор Иванов и Игорь Сечин.
16/25
AP
Михаил Ходорковский
«Ваша честь, вы призываете меня выразить свое отношение к тому, например, каким способом, по мнению гособвинителей, я похищал нефть. В детстве было такое выражение «неквинтикультяпистый». Вот из обвинения получается, что я похитил нефть именно этим способом…»
Из выступления в зале суда, 21.04.2009 г.
17/25
О.Королев
Михаил Касьянов
"Я очень глубоко озабочен этим явлением. Его последствия трудно оценить. Я бы даже воздержался пока от каких-либо оценок".
Из беседы с журналистами в связи с арестом акций "ЮКОСа"
18/25
Е.Стецко
Роберт Амстердам, международный адвокат М. Ходорковского
"Любая форма политической оппозиции - это угроза. А тем более - Ходорковский, у которого были не только принципы, но и в какой-то момент деньги, чтобы эти принципы поддерживать".
Из интервью "Радио Свобода", 28.09.2005 г.
19/25
ИТАР-ТАСС
Дмитрий Гололобов, главный юрист ЮКОСа
"МБХ [Михаил Борисович Ходорковский] может выйти, когда сам захочет. Так с самого начала и было всем ясно – и нечего тут смущаться".
Комментарий Slon.ru, 30.08.2010 г.
20/25
AP
Василий Алексанян
«Циничное издевательство над законом и здравым смыслом».
Василий Алексанян, комментируя решение суда о его освобождении под залог в 50 млн руб., 08.12.2008 г.
21/25
С.Портер
Светлана Бахмина, замначальника правового управления ЮКОСа
"Брать чемоданы и бежать в лес или бежать без чемоданов? Лесами бегать я совершенно не готова. Ехать за границу? Даже если где-то в глубине души я и стала допускать, что возможен арест, но мне было бы стыдно, если бы меня где-то там при попытке к бегству задержали. Поэтому я считала, что буду просто выполнять то, что выполняю, опять-таки продолжая считать, что я ничего незаконного не делала. Может быть, излишняя самонадеянность?"
Из интервью газете "Ведомости", 21.05.2009 г.
22/25
Стивен Тиди, главный операционный директор ЮКОСа
"Я продолжаю работать потому, что меня не пугает возможность оказаться в ситуации, в которой оказался Михаил Ходорковский".
Из интервью газете "Известия", 05.11.2004 г.
23/25
Д.Гришкин
Игорь Сечин
В мае 2008 г. в интервью британской газете The Sunday Times Михаил Ходорковский обвинил «бывшего офицера КГБ» Игоря Сечина в организации как первого, так и второго уголовного дела против себя: первого «из жадности», второго «из трусости». В июле 2008 г. ответственным за развал ЮКОСа его также назвал Виктор Геращенко.
24/25
С.Портер
Владимир Путин
«Это дело судебное, не буду вмешиваться, но у этого человека кровь на руках».
Владимир Путин о Михаиле Ходорковском на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», 09.2010 г. (цитата по «РИА Новости»).
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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Директор группы Максим Ланде подтвердил агентству информацию, но не уточнил причину госпитализации.
По данным петербургского телеканала «78», Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких. Об этом журналистам рассказал художник Виктор Тихомиров, один из организаторов движения «Митьки».
По другой версии, музыкант госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Издание отмечает, что девять лет назад Гребенщиков перенес операцию на сердце. Его дочь Алиса отказалась комментировать информацию.
Гребенщикову 64 года. Он создал «Аквариум» в 1972 г. 1 марта Гребенщиков выступал в Челябинске. Ближайшие выступления музыканта запланированы на 16 и 18 марта. Информации об отмене концертов нет.
Бизнес
Новости
Акции McDonald’s подешевели на 4,7% из-за введения «долларового меню»
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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддержала формирование большой коалиции с возглавляемым Ангелой Меркель альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). За коалицию проголосовали 60%, сообщает немецкий телеканал ZDF.
Блок ХДС/ХСС уже поддержал создание коалиции. Альянс Меркель и социал-демократы не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата.
Ранее СМИ сообщали, что СДПГ и блок Меркель достигли компромисса по формированию правительства. Сообщалось, что социал-демократы займут должности министров иностранных дел, финансов и труда. Члены ХДС будут руководить министерствами экономики и обороны Германии. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.
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Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, газ доставит компания Royal Dutch Shell, которая 3 и 4 марта перекачивает сжиженный газ с российского ледокола у западного побережья Франции.
Как пишет FT, 6 марта судно с газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ», должно пришвартоваться у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен. Там поставка будет приведена в газообразное состояние и закачана в общебританскую газовую сеть.
Компания «Новатэк», являющаяся владельцем завода «Ямал СПГ», и Royal Dutch Shell отказались от комментариев.
Первая партия сжиженного природного газа из России была поставлена в Великобританию 28 декабря прошлого года. Ее доставил в британский порт ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».
В связи с холодами в Великобритании на прошлой неделе компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом газовых поставок. Цена на газ в стране выросла до максимума за последние 12 лет.
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Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей по продлению срока полномочий председателя КНР. «Теперь он (председатель КНР Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – приводит слова Трампа CNN.
В конгрессе США раскритиковали слова Трампа. Разговоры о пожизненном правлении являются антиамериканскими, заявил конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна. «Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в Twitter.
В конституцию КНР могут быть внесены поправки, отменяющие правило, согласно которому должность председателя страны можно занимать не более двух пятилетних сроков. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий срок.