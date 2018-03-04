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Политика
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Помощник депутата Мосгордумы напал на Собчак с криком «это за Жириновского»

Ведомости
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Кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напал мужчина с криком «это за Жириновского». «Толкнул – я упала, облил чем-то», – написала Собчак в Twitter. Имя нападавшего установлено, его зовут Алан Дзуцев, добавила Собчак.

Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, говорится в Telegram-канале кандидата в президенты.

Алан Дзуцев – личный помощник депутата Московской городской думы Алексея Шапошникова. Его задержала охрана дворца. Позже на место происшествия прибыла полиция, выехали адвокаты Собчак.

В среду во время дебатов на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько раз оскорбил Ксению Собчак, выдвигающуюся от «Гражданской инициативы». В ответ Собчак облила его водой из стакана.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

Политика
Новости

При столкновении автобусов на трассе «Дон» в Подмосковье есть погибшие

Интерфакс
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Автобус перевернулся в Подмосковье после столкновения с другим автобусом на трассе «Дон», есть погибшие, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Полиция предполагает, что причиной аварии стали погодные условия.

«В Домодедовском районе, на трассе М-4 в районе 43 километра, предварительно, произошло столкновение двух автобусов, в результате которого, один из них перевернулся», - сказал собеседник агентства. Столкнувшиеся автобусы следовали из Москвы в Киров и Волгоград.

Сначала сообщалось о троих пострадавших, однако потом стало известно, что есть двое погибших. »Два междугородних автобуса следовали по трассе М-4 в попутном направлении из Москвы. Однако на 35 км трассы на скользкой дороге водители не справились с управлением, автобусы занесло. Один из них упал в кювет и опрокинулся на бок. Другой - столкнулся с дорожным отбойником. Предварительно погибли два человека», сказал источник в экстренных службах.

Кроме того, вечером воскресенья  телеграм-канал «112» опубликовал видео последствий столкновения до 30 легковых автомобилей на трассе «Дон», на платном участке.

4 марта на Москву обрушился сильный снегопад. По данным Гидрометцентра, прирост осадков на главной метеостанции на ВДНХ за неполные сутки составил около 30% месячной нормы.

Москву вновь занесло снегом

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Политика
Новости

На митинг против свалки в Клину вышли более 4000 человек

Ведомости
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В воскресенье, 4 марта, в подмосковном Клину прошел митинг против свалки ТБО «Алексинский карьер». На городской площади собралось более 4000 человек, сказал «Ведомостям» один из организаторов митинга Игорь Мочалов. «Люди постоянно уходили и приходили. Всего на митинге собрали более 3000 подписей», – говорит он.

Жители города выступили против свалки ТБО «Алексинский карьер», ввоза мусора из Москвы и области, расширения свалки и строительства мусоросжигательных заводов. Также протестующие требовали отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской, рассказала «Ведомостям» активист из г. Клин Ирина Чеканова. Ежедневно на ТБО «Алексинский карьер» ввозятся от 700 до 750 мусорных фур из Москвы и области, это подсчитывают сами активисты, которые по очереди дежурят около свалки, говорит Чеканова. В непосредственной близости от свалки находятся школы и детские сады, в городе из-за свалки становится нечем дышать, говорит она.

«Отставку Сокольской активисты требовали из-за ее бездействия, – говорит Чеканова. – У нее есть все полномочия для того, чтобы прекратить ввоз мусора из Москвы, но она этого не делает».

Осенью прошлого года вышло постановление Клинского городского суда о временном приостановлении работы свалки сроком на 90 дней, но в тот же день председатель суда отменил это постановление, говорит Чеканова.

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.

За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске, Волоколамске и других. Жители недовольны увеличением нагрузки на свалки, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд. Они требуют закрыть их, а также протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.

Политика
Новости

Мосгордума опровергла информацию штаба Собчак о личности напавшего

Ведомости
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Мужчина, напавший на Ксению Собчак, не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, заявила пресс-секретарь депутата Полина Орехова. «Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов», — сказала она «РИА Новости».

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напали на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева. Личность нападавшего установлена, его зовут Алан Дзуцев. Штаб Собчак сообщил, что он является помощником Шапошникова.

Дзуцев толкнул Собчак и облил водой с криком «это за Жириновского». В среду во время дебатов на канале «Россия 1» Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ее оскорбил.

Прибывшая на место происшествия полиция составила протокол на Дзуцева. Собчак пожаловалась в Twitter, что полиция ехала около 40 минут. Нападавшего задержали сотрудники охраны Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

Стиль жизни
Новости

Представители Гребенщикова прокомментировали информацию о его госпитализации

Ведомости
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Представители музыканта Бориса Гребенщикова опровергли информацию о том, что он госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в официальной группе Гребенщикова «В контакте».

В сообщении отмечается, что «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой». При этом не уточняется, находится ли он сейчас в больнице.

Ранее СМИ сообщили, что Гребенщиков попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. В некоторых сообщениях говорилось, что у музыканта воспаление легких. Другие СМИ сообщали, что у него возникли осложнения после перенесенной несколько лет назад операции на сердце. 

Политика
Новости

Главу Дербентского района Дагестана отправили под домашний арест

Ведомости
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Суд отправил под домашний арест главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователи полагают, что Джелилов в 2015 г., являясь врио главы Дербентского района, передал в собственность двум местным жителям земельные участки площадью по 1 га каждый для ведения личного подсобного хозяйства.

Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб. Он отстранен от должности главы муниципального образования.

Бизнес
Новости

Экс-юрист ЮКОСа сообщил, что его обвиняют в хищении нефти на 1 трлн рублей

Ведомости
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Бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев сообщил, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Его обвиняют в хищении нефти у бывших дочерних компаний ЮКОСа.

«Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – сказал Ивлев «Интерфаксу». Он считает обвинения абсурдными и надеется, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.

По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти «дочек» ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» на сумму 1 трлн 67 млрд руб.

Следствие полагает, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая в разы вырастала при перепродаже. При этом сделки оформлялись только на бумаге, а сверхприбыль переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.

Следователи считают, что Ивлев обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок. Его уголовное дело было выведено в отдельное производство. Сейчас Ивлев скрывается от следствия в США. 

Лица дела ЮКОСа

Стиль жизни
Новости

СМИ сообщили о госпитализации Бориса Гребенщикова

Ведомости
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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Директор группы Максим Ланде подтвердил агентству информацию, но не уточнил причину госпитализации.

По данным петербургского телеканала «78», Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких. Об этом журналистам рассказал художник Виктор Тихомиров, один из организаторов движения «Митьки».

По другой версии, музыкант госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Издание отмечает, что девять лет назад Гребенщиков перенес операцию на сердце. Его дочь Алиса отказалась комментировать информацию.

Гребенщикову 64 года. Он создал «Аквариум» в 1972 г. 1 марта Гребенщиков выступал в Челябинске. Ближайшие выступления музыканта запланированы на 16 и 18 марта. Информации об отмене концертов нет.

Бизнес
Новости

Акции McDonald’s подешевели на 4,7% из-за введения «долларового меню»

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Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в пятницу подешевели на 4,77%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $148,27.

Последний раз котировки McDonald’s опускались до такого уровня в мае прошлого года. В январе 2018 г. акции компании дорожали до максимума за последние пять лет. Их стоимость составляла $178,36.

Аналитики связывают падение акций с неудачным стартом в январе так называемого «долларового меню», в котором стоимость заказа варьируется от $1 до $3.

Политика
Новости

Социал-демократы Германии поддержали создание коалиции с блоком Меркель

Ведомости
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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддержала формирование большой коалиции с возглавляемым Ангелой Меркель альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). За коалицию проголосовали 60%, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Блок ХДС/ХСС уже поддержал создание коалиции. Альянс Меркель и социал-демократы не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата.

Ранее СМИ сообщали, что СДПГ и блок Меркель достигли компромисса по формированию правительства. Сообщалось, что социал-демократы займут должности министров иностранных дел, финансов и труда. Члены ХДС будут руководить министерствами экономики и обороны Германии. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.

Бизнес
Новости

Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного газа

Ведомости
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Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, газ доставит компания Royal Dutch Shell, которая 3 и 4 марта перекачивает сжиженный газ с российского ледокола у западного побережья Франции.

Как пишет FT, 6 марта судно с газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ», должно пришвартоваться у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен. Там поставка будет приведена в газообразное состояние и закачана в общебританскую газовую сеть.

Компания «Новатэк», являющаяся владельцем завода «Ямал СПГ», и Royal Dutch Shell отказались от комментариев.

Первая партия сжиженного природного газа из России была поставлена в Великобританию 28 декабря прошлого года. Ее доставил в британский порт ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».

В связи с холодами в Великобритании на прошлой неделе компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом газовых поставок. Цена на газ в стране выросла до максимума за последние 12 лет. 

Политика
Новости

Трамп одобрил инициативу Китая по продлению срока полномочий председателя

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Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей по продлению срока полномочий председателя КНР. «Теперь он (председатель КНР Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – приводит слова Трампа CNN.

В конгрессе США раскритиковали слова Трампа. Разговоры о пожизненном правлении являются антиамериканскими, заявил конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна. «Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в Twitter.

В конституцию КНР могут быть внесены поправки, отменяющие правило, согласно которому должность председателя страны можно занимать не более двух пятилетних сроков. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий срок. 

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