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Помощник депутата Мосгордумы напал на Собчак с криком «это за Жириновского»

Кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напал мужчина с криком «это за Жириновского». «Толкнул – я упала, облил чем-то», – написала Собчак в Twitter. Имя нападавшего установлено, его зовут Алан Дзуцев, добавила Собчак.

Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, говорится в Telegram-канале кандидата в президенты.

Алан Дзуцев – личный помощник депутата Московской городской думы Алексея Шапошникова. Его задержала охрана дворца. Позже на место происшествия прибыла полиция, выехали адвокаты Собчак.

В среду во время дебатов на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько раз оскорбил Ксению Собчак, выдвигающуюся от «Гражданской инициативы». В ответ Собчак облила его водой из стакана.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов