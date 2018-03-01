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ЦИК отказался оценивать поведение кандидатов на предвыборных дебатах

У Центризбиркома нет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах, они сами могут защитить свою честь и репутацию в суде, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Задача ЦИК — обеспечить всем кандидатам равный доступ к эфирному времени, отметила она.

«Все, что происходит на дебатах, — вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория», — говорится в комментарии Памфиловой, который приводит «Интерфакс».

В среду во время дебатов на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько раз оскорбил Ксению Собчак, выдвигающуюся от «Гражданской инициативы». В ответ Собчак облила его водой из стакана.

Во время дебатов на «Первом канале» кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин обвинил Центризбирком и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган» и покинул студию.

Началось досрочное голосование на выборах президента России