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На митинг против свалки в Клину вышли более 4000 человек

В воскресенье, 4 марта, в подмосковном Клину прошел митинг против свалки ТБО «Алексинский карьер». На городской площади собралось более 4000 человек, сказал «Ведомостям» один из организаторов митинга Игорь Мочалов. «Люди постоянно уходили и приходили. Всего на митинге собрали более 3000 подписей», – говорит он.

Жители города выступили против свалки ТБО «Алексинский карьер», ввоза мусора из Москвы и области, расширения свалки и строительства мусоросжигательных заводов. Также протестующие требовали отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской, рассказала «Ведомостям» активист из г. Клин Ирина Чеканова. Ежедневно на ТБО «Алексинский карьер» ввозятся от 700 до 750 мусорных фур из Москвы и области, это подсчитывают сами активисты, которые по очереди дежурят около свалки, говорит Чеканова. В непосредственной близости от свалки находятся школы и детские сады, в городе из-за свалки становится нечем дышать, говорит она.

«Отставку Сокольской активисты требовали из-за ее бездействия, – говорит Чеканова. – У нее есть все полномочия для того, чтобы прекратить ввоз мусора из Москвы, но она этого не делает».

Осенью прошлого года вышло постановление Клинского городского суда о временном приостановлении работы свалки сроком на 90 дней, но в тот же день председатель суда отменил это постановление, говорит Чеканова.

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.

За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске, Волоколамске и других. Жители недовольны увеличением нагрузки на свалки, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд. Они требуют закрыть их, а также протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.