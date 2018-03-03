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В Волоколамске митинг против свалки собрал более 5000 человек

Более 5000 человек в субботу вышли на митинг в подмосковном Волоколамске, чтобы выразить протест против мусорного полигона ТБО «Ядрово», расположенного рядом с городом. Об этом рассказал «Ведомостям» организатор митинга в Волоколамске Артем Любимов.

Во время митинга жители требовали закрыть свалку в Ядрово, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, говорит Любимов . «Руководство местной администрации фактически утаило от жителей чрезвычайную ситуацию: МЧС предоставили результаты анализов воздуха, которые не показали превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе, но дальнейшие исследования Роспотребнадзора исследования выявили превышение ПДК в 2,5 раза в самом Волоколамске, – сказал "Ведомостям" активист Волоколамска Сергей Гордеев. – В городе практически невозможно дышать, зловонный запах помойки распространяется повсюду».

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.

За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других. Жители не довольны увеличением нагрузки на свалки, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд. Они требуют закрыть их, а также протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.