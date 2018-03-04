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При столкновении автобусов на трассе «Дон» в Подмосковье есть погибшие

Автобус перевернулся в Подмосковье после столкновения с другим автобусом на трассе «Дон», есть погибшие, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Полиция предполагает, что причиной аварии стали погодные условия.

«В Домодедовском районе, на трассе М-4 в районе 43 километра, предварительно, произошло столкновение двух автобусов, в результате которого, один из них перевернулся», - сказал собеседник агентства. Столкнувшиеся автобусы следовали из Москвы в Киров и Волгоград.

Сначала сообщалось о троих пострадавших, однако потом стало известно, что есть двое погибших. »Два междугородних автобуса следовали по трассе М-4 в попутном направлении из Москвы. Однако на 35 км трассы на скользкой дороге водители не справились с управлением, автобусы занесло. Один из них упал в кювет и опрокинулся на бок. Другой - столкнулся с дорожным отбойником. Предварительно погибли два человека», сказал источник в экстренных службах.

Кроме того, вечером воскресенья телеграм-канал «112» опубликовал видео последствий столкновения до 30 легковых автомобилей на трассе «Дон», на платном участке.

4 марта на Москву обрушился сильный снегопад. По данным Гидрометцентра, прирост осадков на главной метеостанции на ВДНХ за неполные сутки составил около 30% месячной нормы.

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