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Шойгу доложил Путину о крушении российского самолета в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин во вторник посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим, президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию, - сказал он. - Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей».

По предварительным данным, в крушении Ан-26 погибли все 32 человека, находившихся на борту. Катастрофа произошла во вторник около 15.00 мск. Самолет не долетел 500 м до ВПП аэродрома Хмеймим. «По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», - сказали в Минобороны. По неподтвержденной информации, самолет заходил на посадку при сильном боковом ветре. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», - сообщили в военном ведомстве. Расследование катастрофы проведет спецкомиссия Минобороны.