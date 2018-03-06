Политика

Новости

МИД России подготовил санкционный список участников ядерной программы КНДР

МИД России подготовил список физических лиц и организаций, причастных к ядерной программе Северной Кореи, в отношении которых Россия введет санкционный режим в соответствии с прошлогодними резолюциями Совбеза ООН. Проект президентского указа и списка опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Против северокорейских лиц и организаций из санкционного списка вводятся финансовые, а также физические ограничения, включая запрет на заход в российские порты морским судам, связанным с ядерной программой КНДР. В санкционном списке девять физических лиц, в основном представителей банков и корпораций, связанных с ВПК КНДР, и четыре финансовых компании. Одна из них - это Банк внешней торговли (БВТ). Он, как пишет МИД, принадлежит государству, действует как основной банк КНДР, работающий с иностранной валютой, и оказывает ключевую финансовую поддержку Корейской банковской корпорации «Квансон».

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совбеза ООН еще в октябре 2017 г. Проект МИД России расширяет исходный список.