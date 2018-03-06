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Захарова не увидела в скандале с кокаином репутационного удара для МИДа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не видит репутационных рисков для дипломатического ведомства. «Вопрос в том, как реагировать дальше, когда выявлено такое преступление… То, что посол действовал безукоризненно, отмечено везде: и в заявлении МИД, и в заявлении ЦОС ФСБ. То, что операция рассматривается двумя странами как успешная, мне тоже, кажется, в этом сомнения нет», — отметила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова отметила, что разработка спецоперации длилась 1,5 года. «Человек (фигурант дела – ред.) был завхозом, в его подчинении была определенная территория и определенное здание, этот человек не был дипломатом, это был технический сотрудник», — пояснила Захарова.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории школы посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По данному делу в Москве арестовали трех граждан: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Им предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.